وزير التعليم: لن نعلن نتيجة الثانوية العامة هذا الأسبوع

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة ليست هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تقدم للطلاب وأولياء الأمور أفضل ما يمكن منعا للأخطاء: «كل ده محتاجين له هدوء عشان نعمله».

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «ما يتم نشره عن نتيجة الثانوية العامة لا مرجعية له، ويثير قلق الطلاب وأولياء الأمور وهدفه البحث عن التريند».

وتابع: «هناك المئات والآلاف من الناس الذين يعملون في منظومة نتائج الثانوية العامة، هناك محطة مركزية في مصر يتم العمل فيها على وضع النتائج، وهناك أكثر من كنترول مركزي في الجمهورية، هذه العملية ضخمة للغاية».

وأردف: «لدينا 708 آلاف طالب، أي أن عددهم يفوق عدد طلاب فنلندا مجتمعين، من الحضانة إلى الثانوية العامة، نفهم جيدا أن الجميع قلقون، ولكن يجب الالتزام بما تعلنه الوزارة، وألا نقول إن النتيجة ستظهر غدا أو بعده، لأن النتيجة لن تظهر هذا الأسبوع أساسا».

وأكد: «قولا واحدا، النتيجة ليست هذا الأسبوع، ولا نريد تحديد اليوم الذي ستظهر فيه، لأننا نريد أن نكون متأكدين، كنا من الممكن أن نتخلص من هذه الحالة بمنتهى الوضوح لو التزمنا بما يتم الإعلان عنه من الوزارة بشكل رسمي.. في النهاية، نحرص على ألا يكون هناك أي خطأ في ربع درجة».