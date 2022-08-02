فارس حميدة: الغناء حرام وينقص من ميزان حسناتي..و«الموسيقيين» ترد

كشف فارس حميدة صاحب مهرجان «مفيش صاحب بيتصاحب»، عن رأيه في جملة «الفن حرام»، وذلك بعد أعلن اعتزاله الغناء خلال الأيام الماضية، واتجاهه إلى المدح والإنشاد الديني.

فارس حميدة يكشف عن رأيه في الفن

وقال فارس حميدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه قرر التوبة ويفكر في شيء واحد فقط وهو «هل إذا كان العمل الذي يفعله سيضع في ميزان الحسنات أم لا»، مشيرًا إلى أنه عندما رأى أن الغناء سيوضع في ميزان السيئات قرر حينها الاعتزال تماما.

وأضاف: «الغناء حرام، ولكن بنخلق مبررات ليس لها قيمة على الإطلاق، الحلال بيّن والحرام بيّن، لازم كلنا نفكر بمنظور أننا هنقف أمام الله وسنحاسب على كل شيء نفعله».

فارس حميدة يوجه نصيحة للشباب

ووجه فارس حميدة نصيحة للشباب، قائلا:«خلي دايما في باب بينك وبين ربنا، إذا كان صدقة أو صلاة أو صيام محدش يعرف عنه حاجة غيرك ومتتكلمش عنها كتير عشان تتقبل، وأن الشيطان دايما هيحاول يخليك تقفل الباب دا، حصل معايا موقف غريب شوية أول ما بدأت أتوب واعتزال لقيت أغنية ليا من عشر سنين مكنش حد يعرف إني بغني فيها أصلا، ولكن بدأت الأفكار تيجي في راسي بأني أرجع تاني للغناء بعد نجاح الأغنية، لكن محاولتش أشغل دماغي غير بالتوبة وربنا بس».

من جانبه، رد حمادة ابو اليزيد وكيل أول مجلس إدارة نقابة الموسيقيين على تصريحات فارس حميدة بشأن «الفن حرام»، قائلا: في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هو الإنشاد دا مش يعتبر غنا يبقى هو بيناقض نفسه، سأحقق في الموضوع، وسأطلبه للتحقيق».

تصدر فارس حميدة محركات البحث

تصدر فارس حميدة صاحب مهرجان «مفيش صاحب بيتصاحب»، تريند محركات البحث على «جوجل»، خلال الأيام القليلة الماضية، رغم مرور سنوات على طرح الأغنية، وذلك بعد اتجاه المغني إلى الابتهالات والتواشيح الدينية.