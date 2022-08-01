تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. «الأعلى للجامعات» يحدد مواد الاختبارات

كشف المجلس الأعلى للجامعات، عن كافة التفاصيل المتعلقة باختبارات طلاب الدبلومات الفنية «الثانوية التجارية نظام الـ3 و5 سنوات»، موضحاً أن اختبار الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات يعقد للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية خريجي أعوام 2020، 2021، 2022 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.

مواد الاختبارات لطلاب الدبلومات الفنية

وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الاختبارات الخاصة بطلاب نظام الـ«3 سنوات»، تعقد وفق جدول التوزيع الجغرافي الخاص بالطالب حسب الإدارة التعليمية الصادرة منها شهادة الدبلوم، موضحاً أن مواد الاختبار هي: الرياضة واللغة الأولى الإنجليزية والفرنسية والجغرافيا واللغة الثانية سواء الإنجليزية أو الفرنسية.

مواعيد عقد الاختبارات

- يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر المقبل.

- يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر.

- يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر.

- يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر.

جدول اختبارات طلاب نظام الـ«3 سنوات»

وأوضح المجلس، أنه تقرر توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين، يتم احتسابهما ابتداءً من عام حصول الطالب على المؤهل، على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية هذا العام 2022، والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد، اعتبارا من عام 2022/2023.

الاختبارات تعقد في كليات التجارة

وبالنسبة لامتحان الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الخمس سنوات، أكد المجلس أن الاختبار يعقد في كليات التجارة بجامعات القاهرة والإسكندرية وطنطا والزقازيق وأسيوط لخريجي أعوام 2020 2021 ، 2022 والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.

وأكد المجلس، أن الاختبار يعقد في مواد الرياضة والدراسات التجارية باللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال والمحاسبة، وتقرر توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداءً من عام حصول الطالب على المؤهل أيضا.

مواعيد امتحانات طلاب نظام الـ«5 سنوات»

- يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل.

- يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر المقبل.

- يوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر المقبل.

- يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر المقبل.

جدول اختبارات طلاب نظام الـ«5 سنوات»