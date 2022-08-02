مصرع شاب سقط من أعلى سقالة بالطابق الخامس في الفيوم

رغم صغر سنه، كان يخرج أحمد الشاب الذي بدأ في العشرينيات من عمره قبل شهور قليلة، بحثًا عن لقمة العيش، بعدما بدأ العمل في البناء، فيستيقظ فجر كل يوم ويذهب للعمل لمساعدة أسرته على تلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى تكوين مستقلبه، أملاً في الزواج وتكوين أسرة، إلا أنّ القدر كتب له شيئاً آخر، حيث خرج للعمل ووضع «سقالة» في الطابق الخامس، وبدأ العمل إلا أنّ توازنه اختل وسقط على الأرض جثة هامدة، غارقًا في دمائه وسط صدمة وذهول زملائه في العمل.

بلاغ بمصرع شاب سقط من علو

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من عمال بناء، بمصرع شاب سقط من أعلى «سقالة» بالطابق الخامس في أثناء عملهم.

الشرطة تنتقل لمكان الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبينّ مصرع شاب يدعى أحمد سيد زكي، 21 سنة، ومقيم في علواية سعادة بالصوفي، حيث اختل توازنه في أثناء عمله بالطابق الخامس، وسقط على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

دفتر عزاء في الشاب الراحل

في سياق متصل، تحوّلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى دفتر عزاء في الشاب الراحل، حيث حرص الجميع له على الدعاء بالرحمة والمغفرة، وأطلقوا عليه لقب «شهيد لقمة العيش»، كما دعوا لأسرته بالصبر والسلوان، وأن يعوضهم الله عن ابنهم.