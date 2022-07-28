مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم: رأسه انفصل عن جسده

لقي شخص مصرعه، بطريقة مأساوية، حيث انفصل رأسه عن جسده إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارته الملاكي، خلال قيادته لها على طريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يده، وفقدانه إحكام السيطرة عليها.

وأثار المشهد رعب السائقين والمارة على الطريق، الذين هرعوا للاتصال بالإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، فيما توقفت حركة المرور على الطريق لحين نقل الجثة وإزالة آثار الحادث.

مصرع شخص في حادث مروّع

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس اتجاه القاهرة بنطاق المركز، ومصرع قائد السيارة بطريقة مأساوية.

رأس السائق انفصل عن جسده

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث إلى مكان الحادث الواقع على صحراوي الفيوم، وتبينّ مصرع قائد السيارة الملاكي بطريقة مأساوية، حيث عُثر على جثته وتبيّن أنّ رأسه انفصل عن جسده بشكل جزئي.

وعلى الفور جرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته.