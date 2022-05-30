شهيد لقمة العيش بالفيوم.. الكهرباء صعقت «إبراهيم» أثناء توصيله كابلات

لم يكن الشاب الثلاثيني «إبراهيم» يتأخر عن العمل ليلاً أو نهاراً، إذ كان هدفه توفير لقمة عيش لأبنائه، وفي أحد الأيام توجه إلى الوحدة الصحية بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق، لتوصيل كابلات إضاءة لتجهيز صبة خرسانية، وأثناء عمله لامس سلكا عاريا دون أن يأخذ احتياطاته، فصعقته الكهرباء وسقط جثة هامدة على مرأى ومسمع من العمال، والذين استخدموا لوحا خشبيا لإبعاده عن الكهرباء، واتصلوا بالإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغ من عمال إنشاءات القائمين على إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الريان بنطاق المركز، بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء أثناء العمل.

صعقته الكهرباء خلال توصيل الكابلات

وانتقل ضباط مركز شرطة يوسف الصديق برئاسة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة إبراهيم شعبان، فني كهرباء في العقد الثالث من العمر، جثة هامدة.

مات شهيداً للقمة العيش

وكشف شهود العيان في محضر الشرطة، أنّ الشاب المتوفى، كان يعمل فني كهرباء، وكان يسعى دائماً بحثاً عن لقمة العيش، ليلاً أو نهاراً لتوفير حياة كريمة لأبنائه، موضحين إنهم طلبوا منه الحضور وتمديد كابلات إضاءة لكي يعملوا في الصبة الخرسانية حتى يتمكنوا من إنهاء المشروع في الوقت المحدد، إلا أنّه لامس سلك كهرباء عار دون أن يأخذ احتياطاته، فصعقته الكهرباء، موضحاً أنّهم أبعدوا السلك بعيداً عنه مستخدمين لوحا خشبيا إلا أنّ روحه فاضت إلى بارئها.

نقل الجثة لمشرحة أبشواي

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، والتي انتدبت الطبيب الشرعي، لتشريح الجثة وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.