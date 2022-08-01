لطلاب الثانوية العامة.. التقديم للمدن الجامعية بالفيوم 15 أغسطس

أعلنت المدن الجامعية بجامعة الفيوم، مساء اليوم الاثنين، عن فتح باب التقدم للإقامة بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2022/2023 أمام طلاب الثانوية العامة الذين سيلتحقون بالجامعة، أو طلاب الأعوام الماضية، 15 أغسطس المُقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمدينة، كما وضعت عدة شروط لقبول الطلاب، ورسوما محددة، وأوراق محددة يجب أن يقدمها الطالب لقبول طلبه للإقامة بها، وذلك بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 التي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن المدن الجامعية بجامعة الفيوم، وشروط الالتحاق بها، والأوراق اللازمة للتقديم، والرسوم المقررة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

التقدم للمدن الجامعية بجامعة الفيوم

ويُمكن للطلاب التقدم بطلب الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم، من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية، وملء الاستمارة الخاصة بالإدارة من خلال الرابط التالي، سواء للطلاب القدامى أو المستجدين:

https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية بالفيوم

وحددت الزهراء لإدارة المدن الجامعية بالفيوم عدة شروط للالتحاق بها وهي:

1-أن يكون الطالب مقيد انتظام في الليسانس أو البكالوريوس بجامعة الفيوم.

2- أن يكون سكنه خارج مدينة الفيوم أو المناطق القريبة منها.

طرق الالتحاق بالمدن الجامعية بالفيوم

ويجب أن يتأكد الطالب من انطباق شروط الإقامة عليه قبل الالتحاق بالمدن الجامعية، ثم يتبع الخطوات التي تتمثل في:

1- يحصل الطالب على ملف الالتحاق من مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية ويتقدم به خلال المدة المحددة.

2- يقدم الطالب إثبات بمحل إقامته سواء بتقديم إيصال مياه أو كهرباء أو غاز أو تليفون

3- أصل وصورة البطاقة الشخصية

4- صورة بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين بجامعة الفيوم

5- صور شخصية حديثة مكتوب عليها اسم الطالب

6- أصل إيصال سحب المظروف

7- الدمغات المقررة

8- يقبل تقدم الطلاب للإقامة بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم حسب النسبة المئوية لدرجات نجاحهم من الأعلى تقدير إلى الأدنى حسب الأماكن المتاحة