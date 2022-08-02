قيادات «داعش والقاعدة» في مرمى النيران الأمريكية.. من بن لادن إلى الظواهري

مع إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الإثنين، استهداف زعيم تنظيم القاعدة «أيمن الظواهري»، خلال غارة أمريكية على منزله في العاصمة الأفغانية «كابول»، السبت الماضي، قال الرئيس الأمريكى، إن بلاده ستواصل ملاحقة الإرهابيين حيثما وجدوا وتقتلهم.

وقبل أيمن الظواهرى، استهدفت أمريكا عددًا من قيادات داعش وتنظيم القاعدة خلال الآونة الأخيرة، فالظواهري لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وفيما يلي أبرز من استهدفتهم أمريكا من قيادات تنظيمي داعش والقاعدة بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

أبرز قيادات تنظيمي داعش والقاعدة في مرمى نيران أمريكا برئاسة بايدن

أعلن البيت الأبيض، في يوليو الماضي، مقتل ماهر العقال، أحد الشخصيات البارزة في تنظيم داعش الإرهابى بغارة أمريكية عن طريق طائرة مسيرة وتم استهدافه في شمال غرب سوريا.

واُستهدف «العقال»، أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة، وفقا للمتحدث باسم القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأمريكية حينها «ديف إيستبرن».

كما استهدفت قوات العمليات الخاصة الأمريكية زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، في فبراير الماضي، خلال مهمة لمكافحة الإرهاب بسوريا، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوضح البيت الأبيض حينها أن القوات العسكرية الأمريكية شمال غرب سوريا، نجحت في تنفيذ العملية.

استهداف عناصر الإرهاب في عهد ترامب

وقبل 3 سنوات وتحديدا في أكتوبر عام 2019، تم الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش، آنذاك، أبو بكر البغدادي، خلال عملية عسكرية أمريكية على الأراضي السورية، في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونقلت طائرات هليكوبتر فريقًا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلى شمال غرب سوريا لشن هجوم على مجمع للمسلحين هناك، لتنفيذ العملية، وأوضح دونالد ترامب، حينها، إن البغدادي تراجع إلى نفق مسدود، وفجر سترة ناسفة فقتل نفسه وثلاثة من أبنائه.

واستهدفت القوات الأمريكية في عملية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان وباكستان، حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة.

العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في عهد أوباما

كما استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن في الأول من مايو عام 2011.

عمليات الجيش الأمريكي في عهد بوش

وفي عهد الرئيس بوش، استهدفت القوات الأمريكية أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق، بغارة جوية على منزله شمال بغداد، في 7 يونيو عام 2006، وعلق الرئيس الأمريكي جورج بوش، قائلا: «مقتل الزرقاوي ضربة قاسية للقاعدة».