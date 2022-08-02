بايدن بعد مقتل الظواهري: مستمرون في الدفاع عن الشعب الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري، في غارة بطائرة بدون طيار، في أفغانستان، وقال إن العدالة قد تحققت، والإرهابي لم يعد موجودا.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة «سي بي أس نيوز»، تأكيدا من 3 مصادر بشأن أنباء عن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وعبر الرئيس الأمريكي، في كلمة لإعلان مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، عن أمله في أن يساعد مقتل الأخير، عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على طي الصفحة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

بايدن: الموافقة على عملية الظواهري تمت قبل أسبوع واحد فقط

وقال بايدن، في كلمة لإعلان مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، إن الأخير مع زعيم التنظيم السابق، أسامة بن لادن تسببا بمقتل الآلاف، وخطط للكثير من الهجمات على الأمريكيين ومصالح واشنطن.

وأضاف بايدن، أن بعد الاطلاع على المعلومات أعطيت الإذن بالقضاء على زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري، لدوره في عمليات إرهابية بينها 11 سبتمبر 2001، مشيرا إلى الموافقة على العملية تمت قبل أسبوع واحد فقط، مشيدا بفريق بلاده وحلفاء واشنطن وشركاؤها.

الرئيس الأمريكي: سنواصل ملاحقة قادة القاعدة في أفغانستان

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن زعيم التنظيم الإرهابي، كان يختبئ مع أفراد من عائلته في العاصمة الأفغانية «كابول». وأضاف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الظواهري، انتقل إلى وسط مدينة «كابول» ولم شمل أفراد عائلته، وأشار بايدن إلى أيمن الظواهري تسبب في مقتل آلاف الأمريكيين في هجمات مختلفة، مشيرا إلى مواصلة بلاده مراقبة تهديدات تنظيم «القاعدة» الإرهابي من أي مكان أتت، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف بايدن، في كلمته أنه قدم وعدا للشعب الأمريكي بمواصلة مكافحة الإرهاب في أفغانستان وخارجها وهذا ما فعلته واشنطن، وأوضح الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستواصل ملاحقة قادة التنظيم في أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الأمريكي: المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق العام الجاري

وأشار بايدن، إلى أنه لا أحد من عائلة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري أصيب في الضربة ولا ضحايا مدنيين. وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إن أجهزة المخابرات حددت مكان، أيمن الظواهري في وقت سابق العام الجاري، و أكد بايدن، أن أفغانستان لن تصبح مجددا ملاذا آمنا للإرهابيين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن استهداف الظواهري،، كان نتيجة مثابرة ومهارة غير عادية من استخبارات بلاده.

وفي وقت سابق، قال محللون لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن صور الغارة الأمريكية على منزل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي توحي بضربة صاروخية من طراز «آر أكس 9» وهو صاروخ «هيلفاير».

وتولى الظواهري، تولى قيادة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في أعقاب مقتل الزعيم السابق أسامة بن لادن على أيدي قوات أمريكية في 2 مايو 2011، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بايدن: قادرون على الدفاع عن الشعب الأمريكي

وأوضح بايدن، أن الناس في جميع أنحاء العالم، لم يعدوا بحاجة إلى الخوف من القاتل الشرير، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل إظهار عزمها وقدرتها على الدفاع عن الشعب الأمريكي ضد الساعين إلى إلحاق الأذى بها.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، صنع مقاطع فيديو، خلال الأسابيع الأخيرة، تدعو أتباعه لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، محذرا أي شخص يسعى لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع بايدن قائلا، إن بغض النظر عن المدة التي يتم استغراقها، وبغض النظر عن المكان الذي تختبئ فيه، إذا كنت تمثل تهديدا للشعب الأمريكي، فالولايات المتحدة ستعثر عليك، مشيرا إلى عندما أنهي مهمة بلاده العسكرية في أفغانستان منذ عام تقريبا، اتخذت قرار بأنه بعد 20 عامًا من الحرب، لم تعد واشنطن بحاجة إلى آلاف الجنود على الأرض في أفغانستان لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من الإرهابيين.