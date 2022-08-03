«الصحة» توضح طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد: «الكمامة واللقاح»

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطتها الوقائية للمواطنين للوقاية من متحور كورونا الجديد، وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها للوقاية من متحور كورونا الجديد على المواطنين اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات ويأتى اولها بضرورة ارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتطهير اليدين عند لمس الأسطح الخارجية سواء بالغسيل البماء والصابون أو تطهير بمطهر كحولى.

تطعيم كورونا فى مصر

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة التنشطية من لقاح كورونا لتعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، لافتة الى أن اللقاحات تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحية والتردد على المستشفيات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان جميع لقاحات كورونا امنه وفعالة ولا داعى لتخوفات المواطنين بشان الحصول على الجرعة التنشيطية، الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية هى نفسها الأعراض الجانبية المتعلقة بالجرعة الكاملة، لافتة الى أن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير فى العضلات وهى تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.

متلازمة ما بعد كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاحات كورونا تحمي المواطنين من متلازمة مابعد كورونا والتى تستمر مع المواطنين بعد التعافي من فيروس كورونا من 3 الى 6 اشهر وتحتاج الى طبيب مشرف على الحالة، لذلك اللقاحات تقي من متلازمة ما بعد كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس والحفاظ على الوضع الوبائي.