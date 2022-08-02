رسالة من «الصحة» للمواطن بعد زيادة إصابات كورونا: «اللقاح يحمي حياتك»

وجّه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين، مؤكدًا أن لقاح كورونا هو الوسيلة القادرة على مواجهة تحورات كورونا الجديدة في ظل عدم اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة تتوسع في التطعيم بالجرعة التنشيطية وتطعيمات الأطفال التى وصلت إلى 90% من المستهدف.

توسعات في التطعيم بلقاح كورونا بعد زيادة الإصابات

وأضاف «عبدالغفار»، أن ارتفاع إصابات كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية جاء بسبب نقص المناعة المجتمعية وهو السبب الرئيسي في التشديد على أهمية تلقي لقاحات كورونا خاصة الجرعة التنشيطية، لافتًا إلى أن إصابات كورونا في مصر معظمها من متحورات أوميكرون، وارتفاع الإصابات لم يؤثر على المستشفيات أو نسب التردد على مستشفيات الحميات.

عبدالغفار: توجهوا للمراكز لتلقي لقاح كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار: «انتهينا من تطعيم 48% بالجرعة الأولى و37% بالجرعة الثانية.. وعلى المواطنين ضرروة الحصول على لقاحات كورونا وعدم التكاسل ولا يوجد مايستدعى الغلق مرة أخرى لأن العالم يتجه للتعامل مع الفيروس على أنه أمر طبيعي والتعايش معه هو الحل الوحيد لذلك تظل اللقاحات هي كلمة السر في تخفيف شدة الأعراض وبالتالي تحمي حياتك».

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع اللقاحات متوافرة بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا وأي وحدة صحية، مشيرا إلى التعلميات التي أُرسلت إلى مراكز تلقي لقاح كورونا لمنح المواطنين الجرعة التنشيطية من اللقاحات حتى حال عدم إرسال رسالة: «كل مواطن مر عليه 6 شهور من آخر رسالة لوزارة الصحة، يجب أن يتوجه للمراكز ويحصل على اللقاح».