بروتوكول علاج كورونا المُحدث من وزارة الصحة.. اختلاف التشخيص ومدة العزل

«بروتوكول علاج كورونا من وزارة الصحة المصرية»، من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث العالمي «جوجل»، تزامنًا مع إعلان اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تحديث بروتوكول العلاج في نسخته السابعة، خلال الأسبوع الجاري، لإضافة مجموعة من الأدوية والعقاقير، على خلفية ظهور متحورات جديدة للفيروس.

بروتوكول علاج كورونا من وزارة الصحة المصرية

وقال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ تحديث بروتوكول علاج كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية في نسخته السابعة، تضمن حذف عقار «ايفرمكتين»، وإيقاف استخدام العلاج ببلازما دم المتعافين، وكذلك وافق أعضاء اللجنة العلمية لفيروس كورونا على حذف عقار «الكولشيسيس».

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وافقوا على استخدام عقار «فافيبيرافير»، للحالات البسيطة والمتوسطة، لافتًا إلى أن العقار متوافر في الصيدليات ولكن لا يُستخدم للحوامل والمرضعات وكذلك الأطفال الأقل من 18 عامًا، لأن التجارب السريرية للعقار لم تجرِ على تلك الفئات.

وأضاف المصدر، أن بروتوكول علاج كورونا المُحدث شمل تغيير الطرق التشخيصية، لافتًا إلى أن البروتكول العلاجي في نسخته السادسة كان يقسم الحالات المرضية إلى حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة الخطورة، محذرًا المواطنين من الحصول على برتوكول علاج كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية عن طريق وصف المواطنين بعضهم البعض أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.

اختلاف الطرق التشخيصية لحالات كورونا

وأكد أن الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا مختلفة عن بعضها البعض، وقال المصدر إن الحالات البسيطة لها أدوية وعقاقير مختلفة عن الحالات المتوسطة وكذلك مدة العزل، فمدة عزل الحالات البسيطة تكون 5 أيام شرط أن تكون كافة الأعراض تم شفائها، أما الحالات المتوسطة تكون 10 أيام شرط اختفاء عرَض ارتفاع درجات الحرارة قبل اليوم السابع.