مصر للطيران: تخفيض 20% على جميع الرحلات الدولية للأطقم الطبية

في ضوء التعاون بين الشركة الوطنية «مصرللطيران»، ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة لتقديم خدماتها المتنوعة للعاملين بمختلف الجهات، استقبل الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وفداً من نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، في حضور الطيار حسن منير نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وضم الوفد كلاً من الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة، والدكتور محمد فريد أمين عام النقابة.

مصر للطيران تشيد بدور الفرق الطبية في خدمة المجتمع

في بداية اللقاء، رحب الطيار عمرو أبو العينين بوفد نقابة الأطباء مؤكداً عمق العلاقات بين الشركة الوطنية ونقابة الأطباء، وتقدير مصر للطيران للدور الكبير والحيوي الذي تقوم به الفرق الطبية في خدمة المجتمع وخاصة خلال وقت انتشار فيروس كورونا، وتحرص دائماً على دعم الجيش الأبيض بمختلف فئاته من خلال تقديم عروض وتسهيلات السفر المختلفة حيث قدمت الشركة اعتمادا دائمًا للأطقم الطبية بموجبه تقدم للأطباء وأطقم التمريض تخفيضاً قدره 20% على جميع الرحلات الدولية و10% على الرحلات الداخلية من خلال مكاتبها المنتشرة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

نقيب الأطباء: مصر للطيران الاختيار الأمثل للأطباء

ومن جانبه توجه الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بخالص الشكر والتقدير للشركة الوطنية لحرصها على تقديم الدعم الكامل للقطاع الطبي فضلا عن عروضها المختلفة لأعضاء النقابة في مختلف الأوقات، كما أكد نقيب الأطباء أن مصر للطيران تمثل الاختيار الأول والأمثل للأطباء من حيث متعة ورفاهية السفر من خلال شبكتها المنتشرة حول العالم، كما تقدم تجربة فريدة للمسافرين على متن طائراتها.

وفي نهاية اللقاء قام الطيار عمرو أبو العينين بمنح الدكتور حسين خيري درع الشركة الوطنية، فيما قام نقيب الأطباء بمنحه درع النقابة وشهادة تقدير توثيقًا للعلاقات الوطيدة بين الطرفين وعرفانًا من النقابة بالدور الحيوي لمصرللطيران ودعمها المستمر للكوادر الطبية.