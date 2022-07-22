اليوم.. مصر للطيران تختتم جسرها الجوي بعد نقل 20 ألف حاج من السعودية

تختتم مصر للطيران اليوم الجمعة، جسرها الجوي لإعادة الحجاج المصريين بعد أن نقلت الشركة ما يقرب من 19 ألفا و500 من الحجاج المصريين والفلسطينيين والماليين، فضلا عن حجاج الترانزيت، عبر 114 رحلة جوية.

الشركة تنقل اليوم 1500 حاج

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أن الشركة ستختتم رحلاتها اليوم بنقل نحو 1500 حاج من حجاج بعثة كل من مصر للطيران والداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، وحجاج تضامن بني سويف وجنوب سيناء والمنيا بالإضافة إلى حجاج الترانزيت وحج أفراد وذلك عبر 7 رحلات جوية، بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة ورحلتين من المدينة المنورة.

موسم حج بلا مشاكل

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن رحلات الذهاب والعودة مرت دون مشاكل تذكر، لافتا إلى أن نحو 99% من رحلات الحج انطلقت في المواعيد المقررة لها ولم تشهد أية تأخيرات تذكر، موضحا أن الشركة استخدمت خلال مرحلة نقل الحجاج طرازات طائرات ذات سعة مقعدية مختلفة.

وأوضح المصدر أن الشركة نقلت بشكل حصري هذا العام حجاج الجمعيات الأهلية الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن كافة حجاج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية، بالإضافة لأكثر من 4 آلاف من حجاج السياحة، علاوة عن حجاج الترانزيت والحج الفردي.

يشار إلى أن حج هذا العام شهد قيام وزارة السياحة والآثار وللمرة الأولى باستطلاع آراء حجاج السياحة في مستوى الخدمات المقدمة لهم من الشركات السياحية خلال موسم الحج للعام الهجري 1443، وأوضحت الوزارة أن هذا الاستطلاع جاء لقياس مدى رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى رصد أي ملاحظات لديهم والعمل على تلافيها خلال المواسم المقبلة، مشيرة إلى تكليف جميع لجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بالتواصل مباشرة مع الحجاج لمعرفة رأيهم في مستوى الخدمات المقدمة.