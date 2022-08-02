الكويت يعلن حل مجلس الأمة.. وولي العهد: لجأنا للشعب باعتباره المصير

بثت قناة «العربية»، نبأ عاجل قبل قليل، بأن وكالة الأنباء الكويتية أكّدت صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.

حل مجلس الأمة الكويتي

وقال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، «كان واجبًا اللجوء للشعب باعتباره المصير والامتداد لإعادة تصحيح المسار»، معربًا عن أن حل مجلس الأمة جاء بسبب ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية.

حكومة كويتية جديدة

واستقبل ولي ّعهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، بمشاركة كبار المسؤولين بالدولة، وبحضور الوزراء المعينين طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.

والدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.