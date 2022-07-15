بايدن: شبكة بنية تحتية للخليج تربط الكويت والسعودية وتخفض الاعتماد على إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من المقرر أن تكون هناك مشروعات متعلقة بالبنية التحتية في الخليج، وستكون هناك شبكة للخليج تربط الكويت والسعودية من شأنها أن تخفض الاعتماد على إيران، لافتا إلى أنه حاول القيام بذلك منذ أن كان نائبا للرئيس الأمريكي.

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي بالمملكة العربية السعودية، أن أمريكا تحقق تقدما في علاقاتها ومشروعاتها مع دول الخليج، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك فراغا تسيطر عليه الصين وروسيا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه جاء إلى المملكة العربية السعودية، لمناقشة ملفات متعلقة بالأمن والحرية، ولسد الفجوة التي حدثت بالمنطقة، لافتا إلى أن الاجتماعات مع الحكومة السعودية ناقشت أيضا ما يحدث في الجبال الغربية للصين وأنه لا يستطيع أن يبقى صامتا مع أي انتهاك لحقوق الإنسان.