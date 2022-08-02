الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022.. شروط حصول المرأة العاملة عليها

حرص قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، على منح المرأة العاملة العديد من الحقوق والامتيازات، التي تستطيع من خلالها المرأة العاملة، تحقيق التوازن بين مسئوليات العمل، ومسئوليات أسرتها، ومن بين هذه الامتيازات الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022.

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية، أهم المعلومات والضوابط والشروط، التي رصدتها عن الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022، وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، واللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة في مايو 2017، وجاءت هذه المعلومات على النحو التالي:

الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022 للعاملين بالجهاز الإداري

- قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، حرص على منح الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر لبعض الحالات الخاصة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، بسبب عدم كفاية الرصيد القانون الأساسي للإجازات مدفوعة الأجر، خلال العام المالي الجديد 2022- 2023.

- تعتبر الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022، هي إحدى الحالات التي تندرج تحت بنود نص قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 5 ملايين موظف.

الإجازة الاستثنائية للحوامل مدفوعة الأجر 4 أشهر

- وفقا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالإجازة الاستثنائية للحوامل، هناك إجازة استثنائية للحوامل مدفوعة الأجر، وهي إجازة «الوضع» ومدتها 4 أشهر وتستحقها الموظفة بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

- وفقا لـ الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022 ، فإنها تكون متاحة قبل «الوضع» بشهر.

- حدد القانون طريق ومدة الإجازة الاستثنائية للحوامل، إذ تبدأ في اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة «الحامل» مرفق به تقرير من المجلس الطبي المختص.

- بجانب الإجازة الاستثنائية للحوامل، تصل مدة الإجازات مدفوعة الأجر إلى عدة أشهر خلال العام في حالات معينة حسب المجلس المختص الذي يحدد الإجازة، كما فسرها نص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.