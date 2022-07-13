«الصحة» تكشف لأول مرة: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالايدز

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا، أعلنت فيه أن المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري «الإيدز»، موضحة أن السبب وراء ذلك هو التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل والتي تؤثر علي بطانة الجهاز التناسلي، لافتة إلى أن انخفاض استجابة جهاز المناعة أثناء الحمل وراء ذلك أيضا.

الصحة تدعو السيدات الحوامل للتواصل مع الخط الساخن

ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات الحوامل بضرورة التواصل مع الخط الساخن 15335 لمعرفة أماكن الوحدات الصحية، وزيارتها للمشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، لافتة إلى أن مواعيد عمل المبادرة من الساعة الثامنة مساء وحتي الساعة الثانية عصرا كل يوم عدا يوم الجمعة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة هي مجانية ولا تتحمل أي سيدة أي عبء مالي، مطالبة السيدات حال النزول ضرورة الاهتمام باتباع الاجراءت الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة ارتداء الكمامات والحرص علي التباعد الاجتماعي وتطهير اليدين بعد ملامسة الأسطح الخارجية.

على السيدات الحوامل ضرورة الحصول على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة والسكان أن السيدات الحوامل هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا لذلك عليهم الخروج للضرورة القصوى والحصول علي لقاح كورونا، لافتة الي أن اللقاح الذي إجازته منظمة الصحة العالمية للسيدات الحوامل هو لقاح فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا.

ارتفاع المنحني الوبائي لفيروس كورونا مجددا بعد شهرين من الاستقرار

واعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع المنحني الوبائي لفيروس كورونا مجددا بعد شهرين من الاستقرار، وطالبت من المواطنين ضرورة الاهتمام باتباع الاجراءت الاحترازية اللازمة خاصة مع انتشار متحورات جديدة لأوميكرون والذي يتسم بسرعة الانتشار وخلق إصابات كثيرة، داعية المواطنين بشكل عام الحصول علي اللقاحات.