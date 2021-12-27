مد الإجازات الاستثنائية للحوامل من الأسبوع 28 حتى الولادة مع بداية 2022

قررت الإدارة المركزية اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، مدّ فترة الإجازات الاستثنائية للسيدات في نهاية فترة الحمل من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022، مع إعطاء المرأة الحامل التي مضى على أكثر حملها 28 أسبوعًا، إجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة.

جاء ذلك وفقًا لمستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، تضمن تعليمات الدورية التي حملت رقم 11 لسنة 2021 بشأن الإجازات الاستثنائية للسيدات الحوامل في نهاية فترة الحمل بشأن السنة الجديدة.

الإجازة من تاريخ الحمل

بدوره، أوضح أيمن الأمين رئيس الإدارة المركزية اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، أنَّه في حالة ثبوت تاريخ الحمل عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي، تمنح هذه الإجازات من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء، وتسري تلك التعليمات بشكل مؤقت حتى 30 يونيو 2022، ويعاد العرض مرة أخرى لتحديد مدى الاستمرار في هذه الإجراءات أو تغييرها.

الإجازات الاستثنائية للموظفة الحامل بأجر كامل

وأصدرَت الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي قرارًا بتمديد الإجازة المرضية الاستثنائية بالأجر الكامل للموظفة الحامل التي مضى على حملها 28 أسبوعا وحتى الولادة على أن يسرى لمدة 6 أشهر من الأول من يناير 2022 وحتى 30 يونيو المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من موجات مرض «كوفيد -19» المستجد.