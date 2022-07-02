الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022.. قانون الخدمة المدنية يوضح المدة المتاحة

راعى قانون الخدمة المدنية الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر لبعض الحالات الخاصة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، بسبب عدم كفاية الرصيد القانون الأساسي للإجازات مدفوعة الأجر، ومع حلول العام المالي الجديد 2022- 2023، الذي بدأ في أول يوليو الجاري، كثرت التساؤلات حول الإجازة الاستثنائية للحوامل 2022، وهي إحدى الحالات التي تندرج تحت بنود نص قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 5 ملايين موظف.

الإجازة الاستثنائية للحوامل مدفوعة الأجر 4 أشهر

ووفقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالإجازة الاستثنائية للحوامل، هناك إجازة استثنائية للحوامل مدفوعة الأجر، وهي إجازة «الوضع» ومدتها 4 أشهر وتستحقها الموظفة بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

الإجازة الاستثنائية للحوامل متاحة قبل «الوضع» بشهر

وحدد القانون طريق ومدة الإجازة الاستثنائية للحوامل، إذ تبدأ في اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة «الحامل» مرفق به تقرير من المجلس الطبي المختص.

وبجانب الإجازة الاستثنائية للحوامل، تصل مدة الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر إلى عدة أشهر خلال العام في حالات معينة حسب المجلس المختص الذي يحدد الإجازة، كما فسرها نص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

1- يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبي المختص.

4- يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.