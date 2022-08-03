«المغربي» الخليفة المتوقع لتنظيم القاعدة بعد مقتل الظواهري.. «ثعلب التخفي»

بعد فراغ كرسي زعيم تنظيم القاعدة، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري السبت الماضى، في غارة أمريكية على منزله بالعاصمة الأفغانية كابول، برز اسم عبد الرحمن المغربي أحد قادة تنظيم القاعدة، لخلافة الظواهري فمن هو الخليفة المتوقع لتنظيم القاعدة؟

أهم المعلومات عن الخليفة المتوقع لتنظيم القاعدة عبد الرحمن المغربي

- عبد الرحمن المغربي قيادي بارز في تنظيم القاعدة

- صهر زعيم التنظيم السابق أيمن الظواهري

- يصفه خبراء التنظيمات المسلحة بأنه ثعلب متمكن من فنون التخفي والتمويه

-استفاد المغربي من إعلان مقتله قبل سنوات، وظل بعيدا عن الأضواء

-شارك مع الظواهري فى إدارة شؤون التنظيم

- ترددت معلومات واسعة عن مقتله في وزيرستان عام 2006

-يعتبر المغربي الذراع اليمنى للظواهري

ومع إعلان مقتله لم يشر التنظيم إلى المغربى من قريب أو بعيد ،إلا أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أعلن العام الماضى مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار،لمن يدلى بمعلومات تساهم في تحديد موقع القيادى فى تنظيم القاعدة.

ويعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى فى أفغانستان مطلع الأسبوع الجارى، الضربة الأقوى منذ مقتل مؤسس التنظيم أسامة بن لادن عام 2011.

مقتل الظواهرى

وحلقت طائرة مسيّرة أمريكية فوق العاصمة الأفغانية وكان أيمن الظواهرى فى شرفة منزله، وبقرار من جو بايدن، وبعد عملية تعقب استمرت لسنوات، أُطلق صاروخان أديا إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة.

وقال مسئول كبير فى إدارة الرئيس جو بايدن إن الظواهرى كان مختبئاً منذ سنوات، وعملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل دقيق ودؤوب لمجتمع مكافحة الإرهاب والمخابرات.

وأضاف أن الرئيس بايدن دعا فى 25 يوليو أعضاء إدارته الرئيسيين ومستشاريه لتلقى إحاطة أخيرة ومناقشة كيف سيؤثر قتل الظواهرى على علاقة أمريكا مع طالبان، وبعد التماس آراء الآخرين فى الغرفة، أذن بايدن «بضربة جوية دقيقة» بشرط أن تقلل من خطر وقوع إصابات فى صفوف المدنيين.