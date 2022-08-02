افتتاح معرض الفنان أحمد أنسي بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية الخميس

يشهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، في تمام الخامسة من مساء الخميس 4 أغسطس، افتتاح معرض الفنان أحمد أنسي، بقاعة الأخوين وانلي، والذي يستمر حتى 7 أغسطس، حيث يفتتح المعرض الفنان الدكتور هشام سعودي، والدكتور محمد كشك، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والفنان الدكتور وليد قانوش، مدير المركز.

من هو أحمد أنسي الشافعي؟

ولد الفنان أحمد أنسي الشافعي بالمملكة العربية السعودية في 29 أكتوبر 2007، وهو طالب بمدرسة إسكندرية للغات بالسنة العاشرة، القسم البريطاني.

وقام «أنسي» المقرر إقامة معرضه بعد يومين في مركز الحرية للإبداع، بعمل العديد من اللوحات الفنية التي تأثر فيها بالسفر بين عدة أماكن، مستلهماً الطبيعة من شاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية وشاطئ البحر الأحمر بجدة والطبيعة الصحرواية والجبلية بالمملكة العربية السعودية، وبجانب ذلك ولتأثره واهتمامه الشديد بحب الحيوانات وتربيتها تجسد ذلك في العديد من لوحاته.

التعلم العملي للفن التشكيلي

بدأ أحمد أنسي التعلم العملي للفن التشكيلي على يد العديد من الفنانين بالإسكندرية الذين ساعدوه وشجعوه على المشاركة في عدة معارض فنية جماعية، حيث شارك في معرض بكلية الفنون الجميلة عام 2011 وكانت أول مشاركة له، ثم شارك في المعرض الدولي للجمعية المصرية البلجيكية في سن السابعة عام 2014 بالقاهرة وكان أصغر فنان مشاركا بالمعرض، كذلك شارك في العديد من المعارض بقصر ثقافة الشاطبي عام 2015 بعدد من اللوحات.

المعرض أول عمل فردي لـ أحمد أنسي

بدأ الفنان أحمد أنسي أعماله بعدد من الفرش البسيطة والألوان المائية، ثم تنوع في استخدام القلم الرصاص والفحم والألوان الزيتية والسوفت باستل والأكريلك، وتنوعت أعمالة بين السيتي سكيب والأشخاص الكرتونية والحيوانات، بإجمالي عدد لوحات وصل لما يقرب من 55 لوحة، ويعتبر المعرض هو أول عمل فردي له.