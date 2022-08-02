أسعار تذاكر حفلات المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني في الإسكندرية

تتجه أعين المواطنين في الإسكندرية خلال الأيام الجارية، إلى معرفة مواعيد المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بعد توقف دام ل 3 سنوات بسبب إنتشار فيروس كورونا، ما يجعل أبناء عروس البحر الابيض المتوسط في اشتياق للحضور.

مواعيد واسعار مهرجان الأوبرا الصيفي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية وأسعار التذاكر وكيفية حجزها في ظل تواجد عدد كبير من نجوم الغناء العربي خلال 6 أيام هي مدة المهرجان والتي تقام حفلاته يوميا في المسرح الروماني ذات التابع المفتوح والذي يمزج الفن بالعراقة والتاريخ.

ويتضمن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا المقام في المسرح الرومانى بالإسكندرية والذى يعود ليضيء الساحة الفنية بعد توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، فى الفترة من 5 حتى 10 أغسطس المقبل، على النحو التالي:

- الجمعة 5 أغسطس، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، وتبلغ سعر التذكرة 310 جنيهات.

- السبت 6 أغسطس، المطربة وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها، وتبلغ التذكرة 160 جنيها.

- الأحد 7 أغسطس، محمد محسن وفرقته، وتبلغ التذكرة 210 جنيهات.

- الاثنين 8 أغسطس، دينا الوديدي وفرقتها، وتبلغ التذكرة 210 جنيهات.

- الثلاثاء 9 أغسطس، طارق العربي طرقان وأبناؤه، وتبلغ التذكرة 260 جنيها.

- تختتم الأربعاء 10 أغسطس بحفل فريق مسار إجباري، وتبلغ قيمة تذكرتها 410 جنيهات.

مميزات المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنته وزارة الثقافة، فان الفعاليات والأنشطة الصيفية تسعى لاستكمال خطط تحقيق العدالة الثقافية فى مختلف المحافظات، كونها توجه دعوة لكافة شرائح المجتمع خاصة الشباب لانتقاء المواد الإبداعية الجادة والتي تحمل رسائل إيجابية تعمل على الارتقاء بالوجدان وتنمية وتطوير الوعى، حيث ان مهرجانات الاوبرا الصيفية تعد رئة ومتنفساً للجمهور وتجمع الوان فنية ثرية ومتنوعة.