تكثيف البحث عن 3 موظفين غرقوا في نيل أسوان.. «انقلب بهم مركب صيد»

كثفت شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، بإشراف القيادات الأمنية ‏ومساعدي مدير أمن أسوان، من جهودها للعثور على 3 موظفين مفقودين في مياه نهر النيل بالناحية الغربية ‏للحديقة الدولية جنوب مدينة أسوان، بعد أن انقلبت بهم مركب صيد أثناء عبورهم مع اثنين آخرين استطاعا السباحة للبر‎.‎

فقد 3 موظفين ونجاة اثنين من الغرق في أسوان

وبحسب رواية الأهالي في قرية غرب سهيل النوبية، إن المفقودين والذين يجري البحث عنهم في مياه نهر النيل هم 3 موظفين، أحدهم عامل بإحدى ‏شركات البناء التي تعمل في إنشاء كوبري بديل لخزان أسوان، بالإضافة لعدد اثنين من الموظفين العاملين ‏بالحديقة الدولية المواجهة لقرية غرب سهيل، وعقب انتهاء العمل استقلوا مركب صيد صغير لنقلهم للبر ‏الغربي ناحية قرية غرب سهيل.‏

تكثيف البحث عن المفقودين في مياه النيل

وأكد شهود العيان أن مركب الصيد انقلب بهم في نهر النيل وكان على متنه 5 أشخاص ونجا منهم اثنين تمكنا من السباحة حتى وصلا إلى البر، ويوجد 3 مفقودين وهم ‏عامل وموظفين بالحديقة الدولية من أهالي قرية غرب سهيل.‏

تواجد أمني مكثف في منطقة البحث

وكثفت شرطة المسطحات المائية والانقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، بإشراف قيادات مديرية أمن ‏أسوان، من جهودها للبحث عن المفقودين بمياه نهر النيل. ‏

وتجمع المئات من أهالي قرية غرب سهيل النوبية على الشاطئ في انتظار العثور على المفقودين، فيما ‏يساعد البعض بمراكبهم النيلية في عمليات البحث.‏