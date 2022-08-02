تكثيف البحث عن 3 موظفين غرقوا في نيل أسوان.. «انقلب بهم مركب صيد»
كتب:
عبدالله مشالي
04:40 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
غرق 3 موظفين في نهر النيل بأسوان
كثفت شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، بإشراف القيادات الأمنية ومساعدي مدير أمن أسوان، من جهودها للعثور على 3 موظفين مفقودين في مياه نهر النيل بالناحية الغربية للحديقة الدولية جنوب مدينة أسوان، بعد أن انقلبت بهم مركب صيد أثناء عبورهم مع اثنين آخرين استطاعا السباحة للبر.
فقد 3 موظفين ونجاة اثنين من الغرق في أسوان
وبحسب رواية الأهالي في قرية غرب سهيل النوبية، إن المفقودين والذين يجري البحث عنهم في مياه نهر النيل هم 3 موظفين، أحدهم عامل بإحدى شركات البناء التي تعمل في إنشاء كوبري بديل لخزان أسوان، بالإضافة لعدد اثنين من الموظفين العاملين بالحديقة الدولية المواجهة لقرية غرب سهيل، وعقب انتهاء العمل استقلوا مركب صيد صغير لنقلهم للبر الغربي ناحية قرية غرب سهيل.
تكثيف البحث عن المفقودين في مياه النيل
وأكد شهود العيان أن مركب الصيد انقلب بهم في نهر النيل وكان على متنه 5 أشخاص ونجا منهم اثنين تمكنا من السباحة حتى وصلا إلى البر، ويوجد 3 مفقودين وهم عامل وموظفين بالحديقة الدولية من أهالي قرية غرب سهيل.
تواجد أمني مكثف في منطقة البحث
وكثفت شرطة المسطحات المائية والانقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، بإشراف قيادات مديرية أمن أسوان، من جهودها للبحث عن المفقودين بمياه نهر النيل.
وتجمع المئات من أهالي قرية غرب سهيل النوبية على الشاطئ في انتظار العثور على المفقودين، فيما يساعد البعض بمراكبهم النيلية في عمليات البحث.