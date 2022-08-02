غرق طالب في ترعة ناصر بالبحيرة وقوات الإنقاذ النهري تنتشل الجثة

لقى شاب مصرعه قبل قليل في مشروع ترعة ناصر بمدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوالمطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بغرق طالب بترعة ناصر

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة ناصر بمركز أبو المطامير، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

انتشال جثة الطالب

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال جثة الطالب «حسين علاء حسين راشد»، 20 سنة مقيم محطة 2 غرب النوبارية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتيى بمستشفى أبوالمطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

غرق شخصين أمس

وشهدت محافظة البحيرة أمس مصرع طفل ومسن إثر غرقهم في حادثين متفرقين، وجرى انتشال الجثتين، وحفظهم داخل ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى التابع لها الحادث، وحُرر المحاضر اللازمة لمباشرة التحقيقات في الحادث.