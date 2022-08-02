فقدان 3 صيادين في انقلاب مركب بنهر النيل بأسوان

فُقد 3 صيادين في نهر النيل بمحافظة أسوان، وذلك عقب انقلاب مركبهم داخل النيل، في أثناء قيامهم بممارسة عملهم بمهنة الصيد.

بلاغ لمديرية الأمن

وعقب تلقي مديرية أمن أسوان بلاغًا بالحادث توجه على الفور رجال الإنقاذ والمسطحات المائية التابعين لمديرية أمن أسوان، إلى موقع انقلاب المركب أمام قرية غرب سهيل، للبحث عن الصيادين الثلاث المفقودين أملًا في العثور عليهم.

تجمع الأهالي أملا في العثور على الصيادين الثلاث

وتجمع العشرات من الأهالي والقيادات الأمنية بمحيط انقلاب مركب الصيد في أسوان، أملا في العثور عليهم أحياء.