«المحامين» تدعو البابا تواضروس أو من ينوب عنه للمشاركة في صياغة قانون الأحوال الشخصية

وجهت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، ومقرر اللجنة، خطابًا إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لندب أحد المسؤولين لدى قداسته، للمشاركة وإبداء الرأي في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية، وذلك غدًا الأربعاء في تمام الثانية والنصف ظهرًا، بغرفة أعضاء المجلس، بمقر النقابة العامة للمحامين.

وجاء في نص الدعوة: «تتشرف لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين أحد جناحي العدالة طبقًا للدستور، وطبقًا لقرار سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية بدعوة سيادتكم للمشاركة بأحد المسؤولين لديكم لإبداء الرأي في المقترحات المطروحة للتعديل وما تتكرمون سيادتكم بإضافته من مقترحات للوصول إلى مقترح قانون عادل».

ورش عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية

يذكر أن لجنة المرأة، عقدت، أمس، الاجتماع الثاني عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.

وترأست اللجنة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، بمشاركة من الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، والأستاذ حسن معوض، من مكتب فضيلة شيخ الأزهر الشريف، وحضور السادات والسادة المحاميات والمحامين المحافظين على دوام حضور اجتماعات اللجنة.

قانون الأحوال الشخصية

واستكملت اللجنة مناقشاتها الخاصة بموضوع «الحد من الزواج العرفي، والحل الأمثل لتلك المشكلة»، ومسألة أساس تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته، والشبكة عند فسخ الخطوبة متى ترد ومتى يحتفظ بها، وأخيرًا موضوع الخلع ضمن 6 بنود على طاولة الاجتماعات المستمرة.