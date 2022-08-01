«المحامين» تعلن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام

أصدر مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، اليوم، بيانا بشأن الانتخابات على منصب النقيب العام، المقرر إجراؤها في الرابع من سبتمبر المقبل.

وتضمن البيان، نتائج لجنة فحص أسماء المرشحين، وبيان مدى انطباق الشروط الخاصة بالترشح، التي كشفت عن استبعاد ثلاثة مرشحين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون، وتنازل مرشح.

الكشف النهائي لأسماء المرشحين لمنصب النقيب العام

كما تضمن البيان، كشفا نهائيا بأسماء المرشحين لمنصب النقيب العام للمحامين، وكشفا بالطعون المقدمة في المرشحين، وكشفا بالمستبعدين من خوض الانتخابات، وآخر للمتنازلين عن الترشح.

مجلس النقابة على مسافة واحدة مع جميع المرشحين

وجاء في البيان: نهيب بزملائنا أعضاء الجمعية العمومية، الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية والحيادية التامة، كما يعبر مجلس النقابة عن حياديته التامة، وأن جميع المرشحين على مسافة واحدة، ونتمنى أن تخرج تلك الانتخابات بما يليق بنقابة المحامين.