تستعد الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد، ويشغل بال أولياء الأمور مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، إذ تعد واحدة من هذه الجامعات، خاصة وأنها تشمل مجموعة من الكليات التي تؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال تخصصات علمية تواكب احتياجات سوق العمل.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022-2023

تبدأ مصاريف جامعة الأهرام الكندية من 43 ألف جنيه بحسب ما أكده رئيس الجامعة لـ«الوطن».

- كلية اللغات والترجمة: 43 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال: 48 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 88960 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة «كلينيكال»: 88 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 73 ألف جنيه.

- كلية التصميم والفنون: 58 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 58 ألف جنيه.

- كلية الإعلام «عربي»: 43 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات: 51 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 124 ألف جنيه.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

تضم جامعة الأهرام الكندية 9كليات: «كلية الصيدلة وكلية إدارة الأعمال وكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وكلية الإعلام وكلية طب الفم والأسنان وكلية الهندسة والكلية قسم العلاج الطبيعي وكلية التصميم والفنون الإبداعية وكلية اللغات والترجمة».

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأهرام الكندية

- أصل شهادة الثانوية العامة المصرية.

- كشف الدرجات مصدقة من الإدارة التربوية.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة من الهوية الوطنية للطلاب المصريين.

- نموذج 2 جند ونموذج 6 جند للطلاب المصريين.

وفي سياق متصل، قال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس الجامعة، إن الجامعة انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول للعام الدراسي الجديد لطلاب الثانوية العامة مع الالتزام بتنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، موضحا في تصريحات لـ«الوطن» أن الجامعة حريصة على تأهيل خريجيها لسوق العمل المحلي والدولي.