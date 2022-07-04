مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022.. تبدأ بـ43 ألف جنيه مصري

قال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، إنّ الجامعة تواصل استقبال طلبات الالتحاق من طلاب شهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة الأهرام الكندية، أنّ الاستعدادات جارية لتنسيق طلاب الشهادات الثانوية العامة المصرية 20222، وجرى الكشف عن مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022 عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، ومكتب شؤون الطلاب، موضحا أنّ قيمتها معتدلة جدا، ولم يتم رفعها عن العام الماضي مراعاة للظروف الاقتصادية.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022

وأوضح عبدالسلام لـ«الوطن»، مصاريف جامعة الأهرام الكندية للعام الجامعي 2022-2023 بالجنيه المصري للطلاب المصريين، كما يلي:

- كلية الصيدلة: 88960 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة «كلينيكال»: 88960 جنيها.

- كلية إدارة الأعمال: 48.160 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات

- كلية الإعلام «إنجليزي»: 48.160 ألف جنيه.

- كلية الإعلام «عربي»: 43.060 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات: 51.220 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 58.360 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 124.660 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 73.660 ألف جنيه.

- كلية التصميم والفنون: 58.360 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 43.060 ألف جنيه.

ولفت رئيس الجامعة، إلى الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات لتنسيق القبول، حيث يتم الالتزام الكامل بجميع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وهناك عدد من البرامج المشتركة والرؤى تستهدف إخراج كوادر متميزة من الطلاب تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.