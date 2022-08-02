إحالة أوراق متهم بقتل سائق «توك توك» لسرقته بالشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم، بإحالة أوراق متهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام عليه، لاتهامه بقتل سائق «توك توك» لسرقة مبلغ مالي بحوزته في مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء عطية، رئيس محكمة الزقازيق، وعضوية المستشاريين محمد شوك ومحمود منصور، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير وأحمد سعيد.

مقتل سائق «توك توك» لسرقة 500 جنيه

تعود أحداث القضية لعام 2020، حين تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بالقبض على «محمد. ع. ح ا. ط» 28 سنة، لمحكمة جنايات الزقازيق، لأنه قتل المجني عليه «محمد. ز. ع. ع» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا «مطـواة»، وترصد بالمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفا تواجده به حال مروره بالدراجة النارية «توك توك» خاصته، فقام باستدراجه موهما إياه برغبته في توصيله لأحد الأماكن، وما أن ظفر به حتى انهال طعنا على رقبته، فاختل توازنه وسقط أرضا، وأكمل المتهم الاعتداء عليه بأن قام يتهشيم رأسه باستخدام بعض الحجارة، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته، وتمكن من سرقة مبلغ مالي من المجني عليه وقدره 500 جنيه ولاذ بالفرار.

إحالة المتهم لجنايات الزقازيق

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.