رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التشطيبات النهائية لمستشفى الطوارئ

أجرى الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لمستشفى الطوارئ بمدينة الزقازيق، في محافظة الشرقية، لمتابعة أعمال البناء والتشطيبات النهائية استعداداً لدخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت.

زيارة تفقدية لمستشفى الطوارئ بالزقازيق

رافق رئيس الجامعة، خلال الزيارة، الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق، والدكتور يحيى زكريا، أستاذ الجراحة ومدير برنامج زراعة الكبد، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات.

قام رئيس الجامعة بزيارة القطاعات المختلفة بالمستشفى، من الاستقبال والعمليات وغرف الإقامة، للوقوف على آخر التشطيبات بالمستشفى.

دور الدولة في دعم المنشآت الصحية

وأشاد رئيس جامعة الزقازيق بدور الدولة والقيادة السياسية في دعم المنشآت الصحية، موجهاً التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمشروعات الصحية، فى ظل الجمهورية الجديدة.

ويُعتبر مستشفى الطوارئ، التابع لجامعة الزقازيق، والذي يضم 300 سرير إقامة، و90 سرير عناية مركزة، و12 غرفة عمليات، وجناحا كاملا لزراعة الأعضاء والنخاع، ضمن الصروح الطبية القومية التي يجري إنشاؤها، حيث تكلف حتى الآن ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه.

ومن المنتظر الانتهاء من تشطيب المستشفى خلال الأشهر القليلة القادمة، ويجري العمل منذ عدة شهور في إجراءات فرش وتجهيز المستشفى، تمهيداً لدخوله الخدمة قريباً، لخدمة المواطنين من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.