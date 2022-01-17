مفاجأة صادمة في جريمة مقتل تاجر أعلاف بالشرقية.. «العامل عض الإيد اللي اتمدتله»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقتل تاجر أعلاف في محافظة الشرقية، على يد آخر يعمل لديه.

تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول تاجر أعلاف متوفيا، يقيم في منطقة المرج بالقاهرة، وله محل إقامة آخر في محافظة الشرقية.

كشف لغز الجريمة

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل، برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة، بائع أعلاف لدى المجني عليه، وجرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ بقصد السرقة.

من ناحية أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها، إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كلً منهما بعدم التعرض للآخر.