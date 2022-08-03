أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 3-8-2022 في الأسواق المصرية

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن أسعار الفاكهة في السوق المصرية، خصوصا فاكهة فصل الصيف، التي ينتظر العديد من الأشخاص هذا الفصل لتناول الفاكهة الخاصة به، مثل المانجو والبطيخ.

وتسعى بوابة «الوطن» تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار 24 ساعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلي ومحلات التجارية الكبرى كالآتي:

جاء سعر المانجو اليوم ليتراوح بين 20 و75 جنيهًا حسب النوع، فيما وصل سعر التفاح الأحمر إلى 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

وسجل سعر حبة جوز الهند قيمة تتراوح بين 22 و26 جنيهًا، ووصل سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو، وحبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور ليصل سعر المانجو البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا، والفص من 30 إلى 40 جنيهًا، وصديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والسكري من 14 إلى 20 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما العويس بين 15 و20 جنيهًا، والزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

أما سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 4 إلى10 كيلو، تراوح ما بين 12 إلى 40 جنيهًا، بينما التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا، فيما تراوح سعر البرقوق السكري بين 9 و12 جنيهًا، وصل سعر التفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و28 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، والأحمر بين 5 و8 جنيهات، والأسود بين 10 و12 جنيهًا، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3 إلى 4 جنيهات.