أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في الأسواق المصرية

أسعار الفاكهة في السوق المحلي تشهد حالة من الاستقرار، حيث تحافظ الأصناف المختلفة على ثبات أسعارها بشكل كبير بسبب توافر المعروض وتعدد أنواعه.

وفيما يلي تعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم، في الأسواق المصرية، وفق جولة في بعض الأسواق الموجودة بمنطقة الدقي، فضلا عن سوق العبور، وهي كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

ومن المعروف أن سوق العبور هو واحد من أكبر أسواق الجملة في مصر، وتنخفض فيه أسعار الفاكهة حيث سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا، والفص من 30 إلى 40 جنيهًا، وصديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والسكري من 14 إلى 20 جنيهًا، والسنارة تراوحت من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما العويس بين 15 و20 جنيهًا، والزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

أما سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 4 إلي 10 كيلو، تراوح ما بين 12 إلي 40 جنيهًا، بينما التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا، فيما تراوح سعر البرقوق السكري بين 9 و12 جنيهًا، وصل سعر التفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و28 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، والأحمر بين 5 و8 جنيهات، والأسود بين 10 و12 جنيهًا، والكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلي ومحلات التجارية الكبرى كالآتي:

وصل سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا حسب النوع والشركة الموردة، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا، والبلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

وسجل سعر حبة جوز الهند تراوح سعره بين 22 و26 جنيهًا، ووصل سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو، وحبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا، بينما كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا، أما العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.