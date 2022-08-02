الزراعة: توفير 100% من احتياجات مصر من تقاوي القمح خلال عامين

قال الدكتور أحمد عصام رئيس لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن ملف التقاوي يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية، نتج عنه قفزة كبيرة في محصول القمح، في ظل حاجة العالم الماسة له، مشيرا إلى أن هناك توسع أفقي ورأسي في زراعة القمح في مصر، من أجل زيادة كمية المحصول والتقاوي، مع وجود أصناف مستنبطة: «وصلنا إلى 148 ألف طن من تقاوي الأقماح يكفي لتغطية 2.5 مليون فدان من القمح في العام المقبل».

توفير 70% من احتياجات مصر من تقاوي الأقماح

وأوضح «عصام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه في خلال عامين ستكون هناك تغطية كاملة بالتقاوي لزراعة القمح في مصر، وفي العام الحالي توفر الوزارة نحو 70% من احتياجات مصر من التقاوي، مشيرا إلى أن برنامج تقاوي الخضر خلال العامين الماضيين أنتج 23 صنفا متنوعا من تقاوي الخضر المتنوعة، وتتزايد نسبة التغطية كل عام، وفي خلال 5 سنوات ستكون انتهت التغطية الكاملة للتقاوي التي نحتاج إليها.

توجيهات بزيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وأشار الدكتور أحمد عصام، إلى أن هناك توجيهات بزيادة نسبة التغطية بـ التقاوي الجيدة والمعتمدة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها القمح.