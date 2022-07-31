تنسيق الجامعات 2022.. تعرّف على أقسام كلية الزراعة جامعة الفيوم

تُعد كلية الزراعة من الكليات المميزة بجامعة الفيوم، والتي يقدم الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، على الالتحاق بها، خصوصاً هواة العمل في مجالات الزراعة وتربية الماشية والاستزراع السمكي، وغيرها من المشروعات المتعلقة بكلية الزراعة، كما أنّها تتميز بكون الدراسة فيها ممتعة فنصفها دراسة نظرية والنصف الآخر دراسة عملي في مختلف المزارع الخاصة بالكلية والتي تقع خارج الحرم الجامعي، من خلال 14 قسماً مختلفاً وفقاً لتنسيق الجامعات 2022.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية زراعة الفيوم، وأقسامها، ومميزات الدراسة بها.

نشأة كلية الزراعة جامعة الفيوم

ويرجع تاريخ إنشاء كلية الزراعة جامعة الفيوم إلى عام 1977، ثم بدأت مرحلة الدراسات العليا لمنح درجتي الماجيستير والدكتوراه في العلوم الزراعية عام 1981، حيث بدأت العمل بـ 6 أقسام، ثم زيادتها إلى 14 قسماً.

أقسام كلية الزراعة جامعة الفيوم

ويبلغ عدد أقسام كلية الزراعة جامعة الفيوم، 14 قسماً متنوعاً يتم تحديد القسم الذي يرغب الطالب في الالتحاق به بدءًا من الفرقة الثالثة وهي:

1- الأراضي والمياه

2- الاقتصاد الزراعي

3- الألبان

4- الإنتاج الحيواني

5- إنتاج الدواجن

6- البساتين

7- علوم وتكنولوجيا الأغذية

8- الكيمياء الحيوية

9- المحاصيل

10- الميكروبيولوجيا الزراعية

11- النبات

12- الوراثة

13- وقاية النبات

14- الهندسة الزراعية

نظام الدراسة بالساعات المعتمدة

وتضم كلية الزراعة جامعة الفيوم، الدراسة بنظام الساعات المعتمدة في عدة أقسام، وتبدأ الدراسة في هذه البرامج التخصصية من المستوى الثالث بعد اجتياز الطلاب المواد المؤهلة لكل برنامج في المستوى الثاني وهي:

1-الإنتاج الحيواني

2- الإنتاج النباتي

3- الأراضي والمياه

4- علوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان

5- وقاية النبات

6 – العلوم الاقتصادية والاجتماعية والزراعية

7- التكنولوجيا الحيوية

وحدات كلية زراعة خارج الحرم

وتضم كلية الزراعة جامعة الفيوم، عدة وحدات خارج الحرم الجامعي، في عدة مناطق بمحافظة الفيوم، تضم:

1- وحدة الإنتاج النباتي بدمو ودار الرماد وكوم أوشيم

2- وحدة إنتاج الدواجن بدمو

3- وحدة الاستزراع السمكي بدمو

4- وحدة إنتاج العسل بمزرعة الكلية

5 الوحدة النموذجية لتكنولوجيا وتحليل الخضر