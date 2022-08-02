الزراعة: فحص 1.4 مليون رأس ماشية للتأكد من عدم إصابتها بالحمى القلاعية

قال لواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة، إن الطب البيطري يعد أحد أهم محاور تنمية الثروة الحيوانية في مصر، لافتًا إلى تحديث قاعدة البيانات ضمن خطة استراتيجية تبنتها وزارة الزراعة منذ عامين، إضافة إلى تحسين السلالات وتوفير الرعاية البيطرية وإقامة مراكز تجميع الألبان ومشروبات البترول والإجراءات الداعمة له، فضلًا عن الإجراءات الداعمة العامة.

1400 وحدة بيطرية مزودة بأحدث الأجهزة

وأضاف «صابر» في حديث مباشر في حدث في مصر على شاشة القناة الثانية المصرية، أن توفير الرعاية البيطرية يتضمن انتشار الوحدات البيطرية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يبلغ عددهم 1400 وحدة، لافتًا إلى تحديث وتجهيز الوحدات بأدوات التشخيص المعملية والأجهزة الحديثة مثل أجهزة السونار وأجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة التلقيح الصناعي المختلفة.

وقاية الحيوانات من الأمراض المعدية والوبائية

وأوضح مساعد وزير الزراعة، أن الطب البيطري يقوم بدور مهم جدًا في حماية ووقاية الحيوانات من الأمراض المعدية والوبائية مثل الأمراض الفيروسية التي تنتشر في معظم دول العالم مثل مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقاية الحيوانات من الأمراض البيكتيرية

ولفت صابر إلى دور الطب البيطري في وقاية الحيوانات من الأمراض البيكتيرية بتوافر التحصينات اللازمة والأدوية والرعاية البيطرية وإجراء التحليلات الدورية للحيوانات بالمزارع المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الطب البيطري لديه القدرة على الوقاية والمنع والعلاج إذا حدثت الإصابة، مشيدًا بالترصد الوبائي الذي يتم على مدار الساعة من إدارة الوبائيات بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الكشف على مليون و400 ألف رأس للتأكد من عدم إصابتهم بالحمى القلاعية

وأشار صابر إلى دور الطب البيطري في إرسال قوافل في جميع القرى والنجوع والمناطق الأكثر إحتياجًا، لافتًا إلى تنفيذ أكثر من 1400 قافلة، إضافة إلى قوافل بيطرية بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث التناسليات، حيث تم الكشف على 540 الف رأس مجانًا، فضلًا عن الكشف عن 80 ألف حالة مجانًا عن طريق الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعي، كاشفًا عن دور الطب البيطري في الكشف عن الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان من خلال تناوله للمنتجات الحيوانية والألبان، حيث تم الكشف على مليون و400 الف رأس للتأكد من عدم إصابتهم بالسل أو بالحمى القلاعية، لافتًا إلى التعامل مع الحيوانات المصابة من خلال إعدامها بالمجازر بطريقة معينة.