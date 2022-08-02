حكاية طالبة البراجيل.. نجل عمتها فشل في التعدي عليها فقتلها بأوسيم

مر 169 يوما على قضية طالبة البراجيل التي لقت مصرعها على يد ابن عمتها في مركز أوسيم بعدما فشل في التعدي عليها فسدد لها طعنة بمنطقة البطن ثم أحدث لها قطعا في الرقبة، وتم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة التي أحالت القضية لمحكمة جنايات الجيزة، وعقدت أولى الجلسات أمس واليوم.

انسحاب محامي المتهم بقتل طالبة البراجيل

وانسحب اليوم، دفاع المتهم بقتل ابنة خاله طالبة البراجيل في ثاني جلسات محاكمة موكله «أندرو» عقب انتهاء الجلسة التي ترافع فيها بسبب تمسك أسرة المتهم به، وطالب هيئة المحكمة بتأجيل القضية للإطلاع على الأوراق.

قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل طالبة البراجيل لجلسة اليوم الأربعاء؛ وذلك لمرافعة النيابة العامة والدفاع، كما أجلت جلسة اليوم، للغد، وذلك للمرافعة.

جثة الطفلة ملقاة على الأرض

كانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بدائرة القسم بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع طالبة البراجيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «أمل» ملقاة على الأرض غارقة في دمائها بها طعنات بمنطقة البطن وجرح قطعي بمنطقة الرقبة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وبعمل التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن المتهم هو ابن عمتها ويدعى أندرو، 20 عاما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان قاتل طالبة البراجيل، ونجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بعدما فشل في التعدي عليها.

اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل ابنة خاله

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة بداية من ذهابه لمنزل خاله وبعد علمه بغياب جميع أفراد الأسرة، ومحاولته التعدي على طالبة البراجيل حتى قتلها بعدما أصابه الخوف من افتضاح أمره عندما رأى أحد أفراد الأسرة يصعد على السلم من خلال كاميرا مثبتة في الشقة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطفلة «أمل» التي تبلغ من العمر 15 عاما لتحديد سبب الوفاة، وأحالت القضية لمحكمة جنايات الجيزة الابتدائية.