بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في أوسيم

تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في مركز أوسيم» داخل محافظة الجيزة.

وكانت جهات التحقيق أحالت في وقت سابق المتهم بقتل ابنة خاله في مركز أوسيم بالجيزة بعدما فشل في اغتصابها أمام محكمة جنايات الجيزة.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

وكان قسم شرطة مركز أوسيم تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة أرضاً غارقة في دمائها وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال عثر على جثة الفتاة، وتمّ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في القضية.

وبإجراء التحريات الأولية وسؤال شهود العيان تبين أن الفتاة تدعى «أمل» تبلغ من العمر 15 سنة، وأن ابن خالها وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بعدما تولت الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة، إذ رصدت لحظات دخول وخروج المتهم من العقار في وقت ارتكاب الواقعة.

ضبط المتهم

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم ويدعى «أندرو»، 20 سنة، واستهدافه كما نجحت في إلقاء القبض عليه وبمواجهته عن التهمة المنسوبة له أقر بارتكابها وأنه كان يحاول اغتصاب المجني عليها ابنة خاله، إلا أنها رفضت طلبه فالتقط سكيناً ثم طعنها وذبحها ثم لاذ بالفرار.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وقرر المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة أنَّه انتظر حتى يخلو منزل المجني عليها ابنة خاله من أفراد الأسرة ثم طرق باب الشقة عليها ففتحت له وسمحت له بالدخول لكنه أجبرها على خلع ملابسها والرضوخ لرغبته في مواقعتها، إلا أنَّها رفضت فقام بجريمته خوفاً من افتضاح أمره خاصة بعدما بدأت الضحية في الصراخ والاستغاثة بالجيران.

وكانت جهة التحقيق أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات على خلفية التهمة المنسوبة له بقتل ابنة خاله بعد فشله في اغتصابها.