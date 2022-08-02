تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطفلة «أمل» في البراجيل لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي محمد شعبان، اليوم، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله بمنطقة البراجيل في محافظة الجيزة، إلى غد الأربعاء.

إحالة المتهم للجنايات

وفي وقت سابق، وأحالت النيابة العامة، «أندرو.ح» المتهم بقتل ابنة خاله بمركز أوسيم في الجيزة بعدما فشل في اغتصابها أمام محكمة الجنايات المختصة، وحددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمته.

بلاغ بالواقعة

وترجع أحداث الواقعة، إلى منتصف فبراير الماضي، حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طالبة داخل منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وتبين أن المجني عليها طفلة تدعى «أمل. م»، 15 عاما، مصابة بطعنات أودت بحياتها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها «أندرو. ح» في العشرينيات من عمره، حيث قام المتهم بمحاولة التعدي عليها وقتلها وترك جثتها عارية ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد أنه عندما ذهب لمنزل المجني عليها وشاهدها بمفردها قرر اغتصابها، وخلال تعديه عليها شاهد في كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشقة أن أحد أقارب الضحية يصعد سلم العقار؛ فقتلها خشية افتضاح أمره، وهشم كاميرات المراقبة، واستولى على هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.