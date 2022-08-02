4 مشاهد من محاكمة المتهم بقتل طفلة البراجيل.. «احكم عليا يا بيه عايز أخلص»

شهدت ثاني جلسات محاكمة «أندرو.ح»، المتهم بإنهاء حياة ابنة خاله بعد محاولة الاعتداء عليها في منطقة أوسيم، التي انعقدت داخل أروقة محكمة الجنايات الابتدائية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الشافي محمد عثمان، بعد أن حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة لمقر المحكمة مرتديًا تيشيرت وبنطال، وتم تأجيلها لجلسة غد الأربعاء لاستكمال المرافعة.

أسرة المجني عليها تحمل صورتها

وحرصت أسرة الطفلة «أمل» على الحضور إلى مقر جلسة محاكمة المتهم، منذ الصباح الباكر، يحملون صورها لها، مطالبين بإعدام المتهم الذي أنهى حياة ابنتهم، وعدم تأجيل القضية لجلسة أخرى: «أنا لحد دلوقتي مش قادرة أستوعب أن بنتي ماتت بالطريقة دي.. أم المتهم بتشوفني وبتداري وشها مني يا رب زي ما عمل في بنتي يتعمل فيه.. بنتي شهيدة العفة ماتت غدر وصحابها لحد دلوقتي مش مصدقين»، وطلبت أسرة المجني عليها بتعويض مدني مليون جنيه.

دفاع المتهم لم يطلع على أوراق القضية

في بداية الجلسة ترافع دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة، وأكد أنه لم يطلع حتى الآن على أوراق القضية كاملةً، مطالبا بأجل للاطلاع، وطلب الانسحاب ولكن أسرة المتهم تمسكت بدفاعه عنه خلال المحاكمة.

المتهم: افصل في القضية يا ريس عاوز أخلص

وبعد دقائق قليلة، من مرافعة دفاع المتهم عنه، وجه قاضي جنايات الجيزة، سؤالا لـ«أندرو.ح»، قائلا: «هل أنت موافق على انتداب محامي للدفاع عنك؟؛ ليرد معرفش حاجة اللي حضرتك تشوفه افصل يا ريس»، لترفع المحكمة ثاني جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة ابنة خاله بعد محاولة الاعتداء عليها في أوسيم للاستراحة.

المتهم يتحدث مع أسرته مقيدا بالكلابشات

خلال الاستراحة، تبادل المتهم الحديث مع أسرته، قائلا: «ماتسبونيش لوحدي، وحاولوا تخلوا المحامي مايسبش القضية ومايتنحاش».

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهم بقتل ابنة خاله بمركز أوسيم في الجيزة بعدما فشل في اغتصابها إلى محكمة الجنايات المختصة.

بداية الواقعة

ترجع أحداث الواقعة، في منتصف شهر فبراير الماضي حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طالبة داخل منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وتبين أن المجني عليها طفلة تدعى «أمل. م» 15 سنة، مصابة بطعنات أودت بحياتها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها «أندرو. ح» في العشرينيات من عمره، حيث قام المتهم بمحاولة التعدي عليها وقتلها وترك جثتها عارية ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد أنه عندما ذهب لمنزل المجني عليها وشاهدها بمفردها قرر اغتصابها، وخلال تعديه عليها شاهد في كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشقة أن أحد أقارب الضحية يصعد سلم العقار؛ فقتلها خشية افتضاح أمره.