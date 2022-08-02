تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر أغسطس إلكترونيا.. 4 خطوات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد، عبر محركات البحث المختلفة، حيث تضمن سلامة الفاتورة وفقا للاستهلاك وتجنب تراكم الفواتير، خاصة في ظل عدم حضورالموظف المختص بتسجيل القراءة.

وتستعرض «الوطن» خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، لشهر أغسطس الجاري، في إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك بدقة، وهي على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.

- اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة عداد الغاز بالضغط على «إدخال قراءة الغاز».

- إدخال البيات المطلوبة لتسجيل قراءة العداد الموجودة على الموقع، وتشمل البيانات الخاصة بالعنوان «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- بعد أن يتم إدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على «اعرض»، تظهر بيانات صاحب العداد، ويتم تسجيل القراءة الموجودة عليه على الموقع الرسمي بتروتريد.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس

يذكر أنه يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال موقع بتروتريد حتى يوم 15 أغسطس الجاري، علما بأن التسجيل يبدأ في بداية كل شهر، على أن يتم سداد الفاتورة حتى نهاية كل شهر، ويمكن للمواطنين سداد الفاتورة من خلال عدد من المنافذ أبرزها فوري أو أمان أو فون كاش وغيرها من شركات التحصيل الإلكتروني.

ونصحت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» المواطنين الذين تم توصيل الغاز الطبيعي لهم، بسرعة تسجيل قراءة الاستهلاك المتواجدة على العداد المنزلي، لضمان المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي.