خطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي من وحدة سكنية لأخرى

يعتبر البحث عن خطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي، من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة فى حال الانتقال من وحدة سكنية إلى أخرى، أو من ينتقلون من محافظة إلى محافظة أخرى.

وفى هذا الإطار توضح «الوطن» من خلال السطور التالية، الإجراءات الخاصة بخطوات نقل عداد الغاز الطبيعي من وحدة سكنية إلى أخرى، والأوراق المطلوبة لإنهاء عملية النقل في أيام قصيرة.

خطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي

- تقديم طلب رسمي من العميل إلى شركة الغاز التابع لها، على أن يتضمن رقم العداد.

- تقوم شركة الغاز بعمل معاينة، لتحديد نوع العداد وقراءته، من أجل عمل التسوية المالية للعميل قبل الموافقة على عملية النقل.

- ضرورة وجود تفويض أو توكيل رسمي من العميل القديم إلى العميل الجديد، وذلك فى حالة وجوده خارج البلاد، قبل عملية نقل العداد من الوحدة السكنية.

- يتم إرسال جميع الأوراق على الشئؤون القانونية للشركة لاتخاذ اللازم.

- في حالة وجود أى نزاع قضائي على الوحدة السكنية، يجب أن يقوم المستفيد بإعلام شركة الغاز التابع لها، لإيقاف أي إجراءت خاصة بعملية نقل العداد.

- فى حالة نقل ملكية الوحدة السكنية للورثة، يجب إعلام الشركة، لتحرير عقد غاز جديد، مع إحضار إعلام الورثة، بالإضافة إلى ما يثبت تنازل جميع الورثة لأحدهم.

شروط التنازل عن عداد الغاز الطبيعي

- أن يقوم العميل بتقديم طلب للشركة لتعديل عقد عداد الغاز الطبيعي بالوحدة السكنية، لتنازل من عميل قديم إلى آخر جديد، مع ضرورة تواجد الاثنين معا عند توقيع العقد.

- ويتم إمضاء على إقرار التنازل عن الأجهزة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي، أمام مسؤول الحسابات بشركة الغاز التابع لها الوحدة السكنية.

- تقوم الشركة بعمل معاينة للموقع لتوضيح نوع أجهزة الغاز ورقم العداد.

- عمل التسويات المالية اللازمة قبل إنهاء إجراءت تغيير عقد العداد.