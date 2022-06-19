آخر موعد لتقديم قراءة عداد الغاز إلكترونيا غدا.. و14 طريقة للتسهيل على المواطن

أعلنت شركة «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول لتحصيل الفواتير، أن آخر موعد لاستقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيا، لشهر يونيو غدًا 20 من الشهر الجاري، إذ تعمل الشركة على مد الفترة للاستقبال، وذلك في إطار حرص الشركة على تيسير الخدمات المُقدَّمة، والعمل على راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي، وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

استراتيجية تعميم التحول الرقمي في كافة الخدمات

وأضافت الشركة عبر الموقع الخاص بها أن هذا يأتي في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تعميم التحول الرقمي في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتوفير 14 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة إدخال و إرسال القراءة عداد الغاز الشهرية الخاصة بوحداتهم السكنية.

14 طريقة لتسجيل القراءة الشهرية و دفع الفواتير

1 – تطبيق «بتروميتر» أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها مُباشرةً علي قاعدة البيانات بالشركة.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم و بنك الأهلي المتحد.

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

12– خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

14 – التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأية وحدة على مستوى الجمهورية.