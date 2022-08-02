ماهر فرغلي: مقتل أيمن الظواهري يشبه أفلام هوليود

قال ماهر فرغلي، خبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن عملية قتل الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان، تشبه أفلام هيوليود، موضحا أنه منذ خروج القوات الأمريكية من كابول، يجرى تتبع أيمن الظواهري، ولم تحصل الولايات المتحدة على معلومات منه، وفضلت قتله بالطريقة التي تم سردها، موضحا أنه لم يتم الكشف عن جثته حتى الآن، أو مكان دفنه.

سر اختيار توقيت التخلص من الظواهري

أضاف «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يرى وجود اتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، للتخلص من الظواهري الذي كان يسعى لإعادة تشكيل القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، مبينا أن سر اختيار توقيت قتل الظواهري، يأتي لزيادة شعبية الرئيس الأمريكي بايدن، موضحا أن الظواهري عمره 71 عاما، ولم يكن مؤثرا، لكن تم التخلص منه لصالح تحقيق نجاح أمريكي أمام العالم.

القاعدة نشأت بمعرفة المخابرات الباكستانية

وأوضح خبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن القاعدة نشأت بعلم المخابرات الباكستانية في مدينة بيشاور، وتم تدريب هؤلاء الرجال من قبل المخابرات الباكستانية، لافتا إلى أن بن لادن كان مسئولا عن تمويل التنظيم، مشيرا إلى أن أيمن الظواهري تم القبض عليه من قبل في الشيشان، وكذلك أفرج عنه في تصرف غريب عاد من بعده إلى أفغانستان بسبب تواصلاته المستمرة مع الأجهزة الأمنية حول العالم.

وتابع: «هناك جدل كبير داخل تنظيم القاعدة حول القتال هل سيكون داخليا أم خارجيا، وبدأوا بالفعل القتال داخل الدولة وهذا لم يعجب الظواهري الذي يريد القتال المعولم وحاليا جبهة تحرير الشام هي الممثل الفعلي للقاعدة حاليا، وحاليا المرشح لتولي منصب الزعامة هو سيف العدل».