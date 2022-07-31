تفاصيل إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا مرتين خلال 9 أيام

بعد نحو 3 أيام من إعلان تعافي الرئيس الأمريكي جو بايدن من الإصابة بفيروس كورونا ، أصيب مرة أخرى بكوفيد 19 مجددا، وفقا لما أكد طبيب جو بايدن مساء أمس السبت.

واعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن بإصابته مجددا بفيروس كورونا في تغريدة على صفحته على موقع «تويتر» ، قائلاً إنه لم تظهر علىه أعراض لكنه قرر عزل نفسه من أجل سلامة من حوله

وعن تفاصيل إصابة بايدن الجديدة بكوفيد 19، قال الدكتور كيفن أوكونور في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن بايدن البالغ من العمر 79 عامًا لا يعاني من أي أعراض جديدة ولا يزال يشعر بأنه على ما يرام.

وكتب الطبيب الرئاسي أنه مع ذلك سيعيد تفعيل إجراءات العزل الصارمة.

طبيب بايدن حذر من حدوث ارتداد في نتائج اختبارات كورونا

كان طبيب بايدن قد حذر سابقًا من احتمال حدوث ارتداد في نتائج الاختبارات الإيجابية، وهي ظاهرة بين نسبة صغيرة من المرضى، مثل بايدن، استخدموا الدواء المضاد للفيروسات Paxlovid كجزء من علاجهم.

وقام بايدن «بزيادة إيقاع اختباراته»، لحماية الأشخاص من حوله ولضمان الكشف المبكر عن أي عودة للتكاثر الفيروسي.

يشار إلى أن اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن سلبيًا لكورونا يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ، لكن جاءت نتيجة اختبار إيجابية لكورونا أمس السبت وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقال طبيب بايدن: «هذه حقيقة تمثل إيجابية ارتداد».

عمر بايدن يعرضه لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد من كوفيد 19 يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر من 81% من الوفيات الناجمة عن الفيروس، الذي أودي بحياة أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

الرئيس الأمريكي لم يشهد عودة ظهور الأعراض

وقال طبيب بايدن: «لم يشهد الرئيس الأمريكي عودة ظهور أعراض كورونا، ولا يزال يشعر بأنه بحالة جيدة، في هذه الحالة، لا يوجد سبب لاستئناف العلاج في هذا الوقت، لكن من الواضح أننا سنواصل المراقبة عن كثب».

وأضاف: «ومع ذلك، نظرًا لاختباره الإيجابي فإنه سيعيد إجراءات العزل الصارمة، كما ذكرت سابقًا، لا يزال الرئيس حريصًا للغاية على حماية أي من المقر التنفيذي والبيت الأبيض والخدمة السرية وغيرهم من الموظفين الذين تتطلب واجباتهم أي قرب وإن كانت بعيدة اجتماعيًا منه».