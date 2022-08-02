هبة القدسي: إدارة بايدن حاولت منع بيلوسي عن زيارة تايوان لكنها أصرت

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أصرت على زيارة تايوان، لأنها رأت أن التراجع عن هذه الزيارة بعد التهديدات الصينية، سيكون مخزي للولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حاولت منع «بيلوسي» عن الزيارة، لكنها أصرت، كما أن الرئيس الأمريكي وفقًا للقانون، لا يملك منع رئيس مجلس النواب من القيام بمثل هذه الزيارات.

هناك تيارات عديدة في الداخل الأمريكي ترى أن هذه الزيارة روتينية

أضافت «القدسي»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، عبر «سكايب»، أن هناك تيارات عديدة في الداخل الأمريكي، ترى أن هذه الزيارة روتينية، وتقلل من تأثير التحذيرات الصينية، وهناك تيار آخر يرى بأن «بيلوسي» كان عليها الاكتفاء ببعض التصريحات، دون القيام بهذه الزيارة، خاصة وأن هناك تحركات عسكرية صينية حول تايوان، وهناك مخاوف من أي تحركات عسكرية نحو تايوان.

الرئيس الصيني على مقربة من تمديد فترة ولايته

أوضحت مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، أن جمهورية الصين الشعبية، ستكون في موقف حرج إذا لم تفعل شيء بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان، خاصة وأن الرئيس الصيني على مقربة من تمديد فترة ولايته لولاية ثالثة من قبل الحزب الشيوعي، وسترتفع شعبيته بصورة كبيرة إذا اتخذ خطوة نحو تنفيذ التهديدات الصينية، والرد على الاستفزازات الامريكية.