الصين تتوعد أمريكا بعد وصول «بيلوسي» إلى تايوان: النهاية ليست جيدة

قالت وزارة الخارجية الصينية، قبل قليل، إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت أكبر تهديدا للسلام في العالم، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

الصين تصف زيارة بيلوسي لتايوان بـ«البلطجة»

ووصفت وزارة الخارجية الصينية، تحركات أمريكا وزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان بـ«البلطجة»، معربة عن أن نهاية تلك الزيارة لن تكون جيدة للأمريكيين.

وصول «بيلوسي» إلى تايوان

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي» إلى مطار تايوان منذ قليل، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة العربية.