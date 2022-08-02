كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.. فرص عمل في مجالات متعددة

ظهور مهن جديدة بجانب التطور الذي يواكبه سوق العمل في مختلف المجالات يتطلب إنشاء كليات جديدة تتماشى مع احتياجات الوظائف والمهن الحديثة، وهو ما ظهر مؤخرًا من خلال إنشاء الجامعات والكليات التكنولوجية الجديدة، ومن بينها كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.

أقسام كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

وتعتبر كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تتخصص في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، وتضم «قسم الملاحة الفضائية، قسمي علوم واتصالات الفضاء».

شروط القبول في الكلية

وتتواجد الكلية في تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2021/ 2022، وتقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من شعبتي العلمي، أو ما يعادله وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد بحد أدنى، وذلك من كليات العلوم أو الهندسة وغيرها من الكليات العملية.

ويكون قبول خريجي البكالوريوس بالبرامج الدراسية المناسبة، طبقًا لنظام يقره مجلس الكلية، ويتم اعتماده من مجلس الجامعة بعد رأي الأقسام المختصة، بشرط ألا تقل المدة الدراسية بالكلية عن سنتين دراسيتين أو 4 فصول عادية.

ومن جابنه، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن الكليات الجديدة تستهدف التنمية الشاملة داخل المحافظات، والتخلي عن مصطلح كليات القمة، فضلا عن تغيير ثقافة الآباء.

تربوي: الأولوية الآن للتعليم التكنولوجي

وأضاف «شحاتة» في حديثه مع «الوطن»، أن الأولوية الآن للتعليم التكنولوجي، إذ أصبح يشكل كليات قمة جديدة، ويساعد في التمنية الشاملة سواء الاقتصادية أو الزراعية والصناعية، بجانب اعتماد هذه الكليات على نظام تعليم جديد وحديث يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتفتح الفرص الجديدة أمام الشباب.

مدة الدراسة في كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، 5 سنوات، والدراسة بها وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، إذ تُعد مزج بين «دراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء» وكذلك الصناعات المرتبطة بها.

ويحصل خريج الكلية على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، على أيدي نخبة من المتخصصين في مجال علوم الملاحة الفضائية واتصالات وديناميكا الفضاء.

مجالات عمل كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

وتتميز كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف بتنوع مجالات العمل لخريجيها، إذ يعمل خريجي قسم الملاحة الفضائية في:

1ـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

2- هيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء.

3- وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي.

4- الملاحة البحرية والجوية.

5- هيئة الطيران المدني.

6- الجامعات ومراكز البحث العلمي.

7 ــ المطارات.

أما قسم علوم الفضاء:

1- برنامج الفضاء المصري.

2- وكالة الفضاء المصرية.

3- المركز القومي للبحوث.

4- شركات البترول.

5- مصانع الإنتاج الحربي وغيرها من المصانع المدنية (إلكترونيات - قوى ميكانيكية - كهرباء).

6- مصانع الإلكترونيات.

7- الطيران المدني والمطارات.

بينما يعمل خريجي قسم اتصالات الفضاء في:

1 ـ برنامج الفضاء المصري.

2- وكالة الفضاء المصرية.

3- المحطات الأرضية للأقمار الصناعية (تحكم - استقبال - تتبع).

4- جميع شركات المحمول.

5- وزارات الاتصالات - البترول - التعليم العالي.